Jalgpalliliit peatab madalamate liigade võistlused, volle ja korvpall esialgu sama teed ei lähe 

„Selgus tekkis kohe, kui valitsus esitas täiendavad piirangud. Tiimides on erinevates mahus vaktsineeritud mängijaid. Asi on selles mõttes lihtne, et vaktsineerituid on erinev hulk ja selliselt on keeruline hooaega ausalt lõpuni mängida,“ räägib Eesti jalgpalliliidu arendusdirektor Mihkel Uiboleht Õhtulehele, et sisuliselt võeti otsus vastu möödunud nädalal.