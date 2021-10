Jaan Kirsipuu võrdleb Tartu rattatalenti Aavo Pikkuusiga: võib-olla saab temast veel kõvem vend 

„Esimest korda ütlen sellised sõnad, et seda venda saab loomuliku talendi poolest võrrelda Aavo Pikkuusiga – ja võib-olla saab temast kõvem vend kui Aavo Pikkuus. Aga see on muidugi tema enda teha,“ tunnustas meie jalgrattalegend Jaan Kirsipuu Madis Mihkelsit, kes tõi septembris Eestile 24 aasta pikkuse vahe järel medali maanteeratturite MMilt, kui võitis pronksi juunioride grupisõidus. Kui juba Kirsipuu nii ütleb, siis peab mai viimasel päeval 18aastaseks saanud ratturis midagi vägevat peidus olema!