MAGUS ÕHTU: Tammeka esiründaja skooris vanade sõprade vastu ja sai tänu Õhtulehele karbi Raffaellot 

Nimelt on Kalevis mängimas rohkelt endisi Tammeka mängijaid, kellega koos Koskor on platsi peal (ja ka väljaspool seda) mitu puuda soola ära söönud. Üheks selliseks on ka Kalevi ääreündaja, kunagine Eesti noortekoondislane Rasmus Tauts, ja olles teadlik meeste soojadest sõbrasuhetest, küsis siinkirjuta neljapäeval matši eelvaadet kirjutades Koskorilt, et kas Tautsiga on sõlmitud ka väike kihlvedu, kus mängu kaotaja peab teisele näiteks šokolaaditahvli või midagi muud suupärast välja tegema?