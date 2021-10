Katari šeikidest Armani trussikuteni: David Beckham tõmbab raha ligi nagu magnetiga 

No kes siis sellist meest endale reklaamnäoks ei tahaks?!

Hiljuti sai teatavaks, et jalgpalliikoon David Beckham on sõlminud lepingu Katari šeikidega, mille kohaselt on ta järgmisel aastal pururikkas naftariigis toimuva jalgpalli reklaamnägu ning promob Katari seejärel veel kümne aasta jooksul. Leping toob Beckhamile sisse 150 miljonit Inglise naela (178 miljonit eurot).