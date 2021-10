VIDEO | Väljakule pääsenud fänn asus Messit jälitama ja lörtsis ära PSG lubava rünnaku 

Instident juhtus 73. minutil, kui PSG pääses lubavale rünnakule, kuid väljakule jooksnud fänni tõttu tuli mäng seisma jätta ja sinna see pealinnaklubi võimalus ka läks. Kohtumine lõppes 0 : 0 viigiga, kuid PSG edu Prantsusmaa kõrgliigas on järgnevate ees siiski soliidne: neil on 11 vooruga koos 28 punkti, Lens teisena kaotab neile seitsme punktiga.