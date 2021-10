MEELEMUUTUS: Austraalia lubab ka vaktsineerimata tennisistid slämmima? 

Kuigi Austraalia poliitikud on jätkuvalt veendunud, et koroonaviiruse vastu vaktsineerimata tennisetähti ei lubata aasta esimesele suure slämmi turniirile, saatsid korraldajad laiali kirja, kus lubavad, et ka kaitsesüstimata sportlased saavad Melbourne’is võistelda.