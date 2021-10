KULDNE NAISKOND SEGADUSES: peatreenerisaaga rikkus laagri, kodune turniir küsimärgi all, Embrichi tulevik teadmata 

Probleemi olemusest on ajakirjandus juba kirjutanud. Juriidiliste keerdkäikude tõttu seob koondise peatreenerit Kaido Kaabermad vehklemisliiduga tähtajatu tööleping. Alaliit pole vastu, et Kaabermaga jätkata, aga funktsionäärid sooviksid minna üle spordiilmas traditsioonilisemale süsteemile, kus ametiaeg on seotud olümpiatsükliga. Kaaberma sõnum on aga lihtne: et tema eelmisel nädalal välja kuulutatud peatreenerikonkursil osaleks, tuleb praegune leping lõpetada ehk maksta hüvitist. Alaliit aga ajab vastu: kui Kaaberma konkursi võidab, siis ta ju jätkab ametis, mis hüvitisest juttu…

„Naiskonna juhtimisega on suur jama, minu arvates. See, mida vehklemisliit teeb, on üsna imelik,“ võttis seisu kokku koondise raudvara Irina Embrich. „Ma ei mäleta, et varem oleks selline olukord olnud.“