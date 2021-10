Vargad tegid tühjaks Tallinna Kalevi kontori, aga uhke karika jätsid maha  

Klubi postituses seisab: „Kui esmaspäeval jäid mitmed rattad varastele saagiks, siis täna öösel käidi sees meie ajutises kontoris. Kindlasti on ka vastavatel pikanäpumeestel käimas rasked ajad, sest kaasa võeti muude asjade seas kohvi, oliiviõli, spordikotte, natukene sularaha, mõned dokumendid ning klubi sümboolikaga salle. Viimast kindlasti selleks, et ennast kaitsta algava pakase eest või siis loodetavasti mängupäevadel välja näidata oma kiindumust meie sinivalgete vastu.“

Kalevi naiskond krooniti tänavuse hooaja algul esimest korda Eesti superkarika võitjateks . Selle trofee jätsid vargad soojakusse alles. „Kahjuks jäid röövretkel meestele siiski ette ka meie igapäeva jaoks tähtsad asjad, mida me sooviks siiski vastutavatelt isikutelt tagasi:

Nii et kui keegi avastab kuskil portaalides järgmisi asju odava hinnaga, siis kindlasti võite meid sellest teavitada,“ palus klubi ja kinnitas, et on vargusest teavitanud ka politseid.