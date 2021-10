„Kes end vaktsineerinud pole, on võtnud teadliku riski nagu Kyrie Irving NBAs" ehk kas jalgpalliliit tegi õige otsuse või mitte? 

Praegu on tabel selline, et Maardu Linnameeskond küll juhib, aga Tallinna Kalev on kõigest kolme punkti kaugusel ja neil on üks kohtumine vähem peetud. Otse langeksid praeguse seisuga välja Tartu Tammeka U21 ning Tartu Welco. Kas ja kuidas hooaeg lõpuni mängitakse, pole veel teada.