KAVALAD! Prantsusmaa tippklubi saatis seksika Hollywoodi näitlejatari Amsterdami Ajaxi mängijat endale meelitama 

Nimelt mängis võimalikus üleminekus suurt rolli legendaarne Hollywoodi näitlejatar Salma Hayek. Kuivõrd Alvarez on talendikas Mehhiko jalgpallur ning samuti Mehhiko taustaga Hayeki abikaasa Rennais’i omanik Francois-Henri Pinault.

Klubi otsustas, et Alvarezt saab kõige paremini meelitada just Hayek. „Ta helistas mulle proovis mind Prantsusmaale meelitada. See oli üllatav, aga samas kõditas ka minu eneseuhkust. Otsustasin siiski Ajaxisse jääda ja tegin selle talle ka selgeks,“ rääkis Alvarez De Telegraafile.