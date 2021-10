Aastalõputurniiri lävele jõudnud Kontaveit: see tähendaks mulle väga palju 

Seejuures läheb Kontaveit kindlasti Guadalajarasse kohale, sest aastalõputurniirile võetakse alati ka kaks varuvõistlejat, kes saavad asendada võimalikke loobujaid. „Selle nimel me kõik pingutame ja see on minu jaoks väga oluline. See tähendaks mulle palju,“ unistab ta Mehhikos mängimisest.

Kontaveit pidi traditsiooniliselt vastama ka küsimuste kohta, mis on tema viimaste kuude edu võtmeks olnud ja kuidas on kulgenud koostöö uue treeneri Dmitri Tursunoviga. „Ta on toonud mu tiimi värske silmapaari ja uue perspektiivi. Ma otsisin juba mõnda aega treenerit, sest pärast Nigel Searsi polnud mul stabiilset juhendajat. Ta on toonud positiivseid emotsioone ja aidanud mul teha väljakul asju lihtsamalt. Ma olen saanud hooaja lõpus palju mänge ja see on minule kindlasti kasulik.“