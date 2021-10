AI-AI! Uurimine paljastab: Ukraina antidopinguagentuur töötas aastaid sportlaste heaks 

2019. aastal algatatud uurimine (operatsioon Herakles) leidis tõendeid, et NADC on juba kümmekond aastat korraldanud oma kontoris põhjendamatuid etteteatamisega testimisi, mida tehti vahel lausa grupiviisiliselt. Lisaks selgus, et NADC on sel aastal märkinud vähemalt kuus võistluste ajal antud dopinguproovi võistlusväliseks. See on oluline vahe, sest teatud ained on keelatud ainult võistluste ajal.