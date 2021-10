Megalepingu sõlminud kettagolfiäss Tattar: see näitab, et mind tunnustatakse ja väärtustatakse eneselegi ootamatult palju 

Ta on juba aastast 2017 Latitude'i tiimi mängija, kuid uus leping teeb temast maailma ühe enimtasustatud kettagolfari. „Võin öelda, et tunnen ääretut uhkust ja heameelt, et minu valitud rada on end ära tasunud, sest see teekond ei ole olnud alati väga sile,“ märkis Tattar discgolf.ee vahendusel fännide küsimustele vastates. „See leping näitab, et mind tunnustatakse ja väärtustatakse eneselegi ootamatult palju, seega jõudu nüüd edasi minna on omajagu.“