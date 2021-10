Jalgpalliliit maksab ligi 100 esiliiga mängijale palka, et hooaeg lõpuni teha

Jalgpalliliit teatas esmaspäeval, et peatab karmistunud koroonapiirangute valguses kõik täiskasvanute liigad peale meeste ja naiste meistriliiga. Täna saabus uudis, et jätkub ka meeste esiliiga tänu sellele, et alaliit teeb mängijatest hooaja lõpuni profid.