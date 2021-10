PROFIJALGPALLUR TULI KAPIST VÄLJA: „Hämmastav, et maailmas polnud ühtegi homoseksuaalset elukutselist mängijat.“ 

Cavallo nentis, et sai viimasel kuuel aastal aru, et talle meeldivad samast soost inimesed. „Mul on hea meel, et saan sellega rahu teha. Kasvades tundsin alati vajadust seda varjata, sest mul oli häbi – häbi, et ma ei saa teha seda, mida armastan, ja olla samal ajal gei. Tundsin, et jalgpalli mängimine ja homoseksuaalsus on kaks maailma, mille teed pole varem ristunud,“ rääkis ta.