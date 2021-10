KINNIMÄTSIMINE: NHLi treener kuritarvitas mängijat seksuaalselt, klubi juhtkond pigistas silma kinni 

„Sain 11 aastat tagasi teada, et toonane videotreener käitus mängijaga ebasobivalt. Teavitasin seksuaalsest rünnakust meie juhtkonda ja arvasin, et nad võtavad ette vajalikud sammud. Nüüd hiljem tean, et seda ei tehtud,“ tunnistas nädala alguses ameti maha pannud Stan Bowman.