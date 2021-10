PIINLIK! Varumehi mängitanud Tammeka kaotas Florale 0 : 9. Tartu kaitsja: meid lükati tanki 

Kuid teisel poolajal läks asi koledaks, sest kaks väravat lõid nii Henrik Ojamaa, Sergei Zenjov kui Markus Poom. Tammeka äärekaitsja tunnistas, et sai eile teada, et täna minnakse peale sellise koosseisuga.

„Tekkis palju küsimusi, sest me ei saanud täpselt aru, mida siia tegema tuleme. Andsime väga paljudele noortele mängijatele varase jõulukingituse ja oli teada, et umbes selliseks see mäng läheb. Võib-olla alguses suutsime mängida, aga mida minut edasi, seda raskemaks läks. Siin ei saa poisse süüdistada, sest otsus oli selline ja põhimõtteliselt lükati meid tanki,“ rääkis 26aastane Aloe soccernet.ee ülekandes.