Westbrooki uskumatu öö: ajaloolise eduseisu mahamängimine, omamoodi nelikduubel ja kirsiks tordil eemaldamine 

Oma pikaaegse koduklubi vastu toimetas usinalt Lakersi mängujuht Russell Westbrook, kes viskas 20 punkti, noppis 14 lauapalli, andis 13 resultatiivset söötu ja patustas koguni 10 pallikaotusega. Omamoodi nelikduublile pani ta rasvase punkti 1,5 sekundit enne kohtumise lõppu, kui sai teise tehnilise vea ja eemaldati mängust. Westbrooki häris tõsiasi, et kui nemad kõvasti korvi taga ajasid, siis Thunderi mängumees Darius Bazley soostus palli vahelt võtma ja julges ise skoori teha.

„Ma olen vana kooli mängumees. Kui selline s*tt juhtub, siis ma ei lase sel minna. Korvpallis on teatud asjad, mida lihtsalt ei tohi teha. See ei meeldinud mulle,“ vahendas ESPN tema sõnu. Westbrook võttis Bazley ette ja karjus talle korduvalt „ära tee nii“, kuni lõpuks meeskonnakaaslased neile vahele jõudsid. Tehnilisest ja eemaldamisest see teda ei päästnud.