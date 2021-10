GALERII | Kelly Sildarut vaevab vigastuse tõttu ootamatu „mure“. Olümpia osas ta lubadusi ei anna, aga treeneri sõnul on vorm parem kui varem! 

„Selle hooaja eesmärk on olümpia ja ettevalmistus käibki eesmärgiga olla seal tippvormis. Teine suur eesmärk on püsida terve,“ võttis Sildaru hooajaeelsel pressikonverentsil oma eesmärgid kokku. „Minu kõige täpsem eesmärk on anda endast seal parim. Lubadusi ma anda ei taha. Tahan ise oma sooritusega rahul olla ja siis läheb, kuidas läheb. See on sport ja medalites ei saa kunagi kindel olla.“