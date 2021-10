USKUMATU! Vale koondise võitu tähistanud noored said terrorismisüüdistuse 

India politsei vahistas vähemalt seitse moslemiusku noort, kes tähistasid sotsiaalmeediapostitustega Pakistani koondise edu.

Uttar Pradeshi osariigi juhtivminister Yogi Adityanath andis Twitteris teada, et kolm Kašmiri piirkonnast pärit vahistatut, keda kahtlustatakse praegu küberterrorismis ja viha külvamises, võivad lisaks saada süüdistuse mässu õhutamises. Kolmik käis Agras paiknevas Raja Balwant Singhi kolledžis, kuid kõrgkool on praeguseks nende õpingud peatanud.

Ülejäänud vahistamised toimusid Bareillys (samuti kolm noort) ja Lucknows. Lisaks on politsei alustanud menetlust mitme Srinagari meditsiinikoolides õppinud tudengi ja töötaja osas.

The Guardian kirjutab, et moslemiusku indialaste kriketimatšides Pakistani toetamine on miljardiriigis olnud probleemiks juba aastakümneid. Hindu marurahvusliku Bharatiya Janata partei toetajad peavad sellist käitumist suisa riigireetmiseks.