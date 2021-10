RAHA LIIGUB: endine maleäss saavutas pokkeris taas hiigelvõidu 

Eesti male tulevikulootuseks peetud ja rahvusvahelise suurmeistri tasemeni jõudnud Ladva on lühikese pokkerikarjääri jooksul võitnud juba üle 3,5 miljoni dollari. Sellest üle 2 miljoni on tasku pistetud tänavu.

Raha oligi põhjus, miks Ladva pokkerile keskendus. „Suured summad hakkavad males liikuma alles siis, kui oled võib-olla maailma TOP 20 seas. Ühel hetkel ma mõistsin, et minu puhul pole see lihtsalt võimalik, sest vastasel juhul oleksin juba nooremana tugevam olnud,“ rääkis Ladva kaks aastat tagasi portaalile jokker.ee.

Ta märkis samas intervjuus, et malest on pokkeris kõvasti kasu. „See aitab oma mängu analüüsida ning olla enesekriitiline. Sa oskad kiirelt otsustada ja suudad erinevaid olukordi paremini läbi mõelda. Samas, minu hinnangul annab pokkeri isegi rohkem kui male. Just oskust arvestada variatsiooniga ning mõelda tulemuspõhiselt. Sa ei saa eeldada, et juhul, kui oled parem mängija, siis võidad igal juhul!“