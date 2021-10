Vennad Tõnisted on tagasi tipp-purjetamise juures: see pisik jääb elu lõpuni sisse 

Järgmisel aastal toimub Šveitsis Star Sailors League’i (SSL) Gold Cup. Puust ja punaseks tehtuna tähendab see seda, et jalgpalli-MMi toimiva mudeli abil asuvad korraga võistlustulle 56 purjetamisriiki. Eesti koondise kapteniks määrati Tõnu Tõniste, kes saab endale ise viis kaaslast valida ning viis tulevad talle rahvusvahelise rankingu alusel. Üheks kaaslaseks on mõistagi Tõnu vend Toomas, kellega koos tuldi medaliga tagasi nii 1988. aasta Souli kui ka 1992. aasta Barcelona olümpialt.