PERE PAISUB: Ronaldo naine ootab kaksikuid 

Paaril on üks ühine laps – 3aastane tütar Alana Martina –, kuid Ronaldol endal kokku neli. Kusjuures tal juba on ühed kaksikud: viis kuud enne Alana Martinat USA-s surrogaatema sünnitatud tütar Eva ja poeg Mateo. Ronaldo vanim laps Cristiano juunior on juba 11aastane, temagi nägi ilmavalgust USA-s, kuid tolle poja ema on jalgpallur hoidnud saladuses.