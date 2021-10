Kontaveit lõi järjekordse vastase auti 

Kontaveidi kaks esimest servigeimi olid ebakindlad, nii õnnestus belglannal neist teine ära napsata ja 2 : 1 eduseisul pallima asuda. Ent Kontaveit tõrjus niivõrd osavalt, et murdis nulliga vastu ega jätnud vastasele punktigi ka oma järgmises servigeimis (3 : 2).

Teine sett kulges servijatele soodsalt kuni seitsmenda geimini, mil Kontaveit sai murdega 4 : 3 juhtima. Kusjuures 1 : 1 seisul oli tal kolm murdepalli, kuid need päästis Van Uytvanck ära.

„Oli väga keeruline matš,“ sõnas Kontaveit väljakuintervjuus. „Olin lahinguks valmis, sest teadsin, et mängib sisetingimustes hästi. Arvan, et sain servimisega hästi hakkama ja üleüldse on hea edasi pääseda.“