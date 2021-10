Sloveenia suusahüppeäss peab nälgima, et kaugele lennata: mul pole palju energiat 

„Ma ei taha kilode arvu täpsustada, aga neid on üsna mitu. Oleksite üllatunud, kui kuuleksite, kui suur on minu suvise ja talvise kaalu vahe,“ rääkis sloveen.

Ta arvab, et on praegugi kaugele hüppamiseks liiga raske, kuid püüab novembri keskel algavaks hooajaks lisakilodest lahti saada.

„Pean täielikult keskenduma. Ma ei tohi süüa suhkrut ja pean toidu kogust piirama. Püüan metsas jooksmas käia, et kaloreid põletada ja olla veendunud, et ma ei lähe üle piiri.“

Intensiivne kaalujälgimine on suusahüppajate elu paratamatu osa, sest üks kilo võrdub mäel hinnanguliselt kahe-kolme meetriga. Tippkonkurentsis on see meeletu vahe. Pavlovčič annab endale aru, et tema eluviis on ebatervislik, kuid ta ei usu, et selle vastu aitaks reeglite muutmine.