Helen Nelis-Naukas: „Pealtnägija“ meelitas mind pettusega saatesse. Taavi Eilat: see ei vasta tõele! 

Nelis-Naukas räägib, et oli võtnud mõtlemisaega ja nädal hiljem otsustas, et annab intervjuu koos oma venna Peeter Nelisega. „Vend andis pool tundi intervjuud, mina tund aega,“ ütleb Nelis-Naukas. „Saates ei öelnud vend ühtegi sõna.“ Saate järel ütles Nelis-Naukas, et teda on petetud, sest lisaks pettusega saatesse meelitamisele tuli saatest välja, et lõiku on ettevalmistatud kaks kuud.