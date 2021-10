VÕIMAS: Kontaveit on WTA aastalõputurniirist jõudnud kahe võidu kaugusele. Eestlanna avaldas enda kohta huvitava fakti!

„Mulle tundub, et suutsin täna oma taset tõsta. Ta oli sitke vastane - mängisime pikki pallivahetusi ja suutsin olla piisavalt agressiivne,“ võttis Kontaveit mängu kokku. Dugheru päris seepeale, et mille poolest on ta oma mängu viimase kolme aastaga parandanud. „Raske küsimus! See on olnud pidev protsess - olen arendanud nii oma mängu kui ka füüsist. Tasapisi olen oma taset tõstnud. Olen nüüd stabiilsel ja viimastel kuudel olen aina rohkem oma mängu nautinud. Tunnen end üsna enesekindlalt.“