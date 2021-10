MAIASMOKK: Arsene Wenger tahab iga päev küpsisetorti 

Küpsisetorti on tore süüa, aga üks selle võlusid on just nimelt see, et seda saab harva. Neelud hakkavad juba käima, kuuldes, et mõnel sünnipäeval või niisama koosviibimisel on seda magustoiduks valmistatud. Ootus suureneb, kui soolase käigu ajal tort külmikust välja tõstetakse, ja kulmineerub esimese ampsuga. Täpselt parajalt immutatud küpsised, magus kreem, värsked maasikad… Mida paremat veel tahta? Ometi ei söö me küpsisetorti iga päev, sest varem või hiljem hakkaks see vastumeelseks muutuma. Täpselt samasugused küpsised ei tundu enam mõnusalt immutatud, vaid vettinud ja maitsetud. Kreem on läila, maasikad vesised. Aeg-ajalt võib see küll hästi maitseda, kuid kui seda pidupäeval pakutakse, ei ole see enam midagi erilist, vaid tavaline reatoit. Kartulid hakklihakastmega. Mina ei taha, et jalgpalli MMist saaksid kartulid hakklihakastmega!

Arsenali endine peatreener on jalgpalliringkondades igati lugupeetud mees. Hoolimata sellest, et tema viimased aastad klubi eesotsas olid saavutuste mõttes tema kuldaegadest kaugel, ei ole need tema renomeed liialt määrinud. Auväärt ametikoht FIFA tagatubades tagab selle, et Wenger ei pea veel päris pensionile minema ning saab oma teadmisi ja tarkust endiselt maailma jalgpallis jagada.

Wengeri mõttekäiku näib olulisel määral mõjutavat tõsiasi, et tema tööandja FIFA on viimasel ajal soovinud maailma jalgpallis võimu rohkem enda kätte saada (mitu praegust suurt rahalaeva, eelkõige Meistrite liiga ja EM-finaalturniir, on ju UEFA lipulaevad). Just seetõttu soovib FIFA laiendada praegusel kujul suhteliselt kõrvalist klubide MMi, samamoodi kombitakse piire 48meeskonnalise MM-finaalturniiriga. Ju on FIFA finantsosakond suutnud kuskil kontori kohvimasina ääres Wengerile augu pähe rääkida, et tema kui austatud jalgpallitegelane mõtte iga kahe aasta tagant korraldatavast MMist välja käiks – ehk ei naerda seda siis kohe välja.

Kuidas muidu seletada seda, et mees, kes peaks tänapäevase jalgpalli koormustest, niigi maksimumpiiri peal olevatest mängugraafikutest ja kõigest muust sellisest teadma absoluutselt kõike, tuleb välja sellise avaldusega? Kõik signaalid, mis on koroonaajastul (ja juba enne seda) tippvutist tulnud, on rääkinud sellest, kuidas tippjalgpallurite mängukoormust tuleb vähendada. Just seetõttu lisati tippjalgpalli võimalus teha neljas ja viies vahetus. EM-finaalturniirile said koondised kaasa võtta tavapärasest rohkem mängijaid. Piltlikult öeldes on tippvutis kumm sisuliselt viimase vindini pingule tõmmatud. Hüva, Wengeri plaan kätkeks endas ka valiksarjade kärpimist kümnelt mängult kuuele (kas peale suurriikide oleks sellest näiteks Euroopas keegi huvitatud?), aga üks suurturniir oleks ju nelja-aastase perioodi peale kohe juures.

Mängijate koormus on selle plaani juures üks suur probleem, kuid teine ja minu hinnangul isegi olulisem murekoht puudutab MM-finaalturniiri ajaloolist väärtust. Jalgpalli MM on vaieldamatult kogu maailma haarav spordisündmus. Ainus, mis spordiväljal sellega vähegi konkureerida suudab, on suveolümpia,

kuid seal vaatavad kõik spordihuvilised justkui oma programmi – enda lemmikalasid, lemmiksportlasi, oma riigi kangelasi. Jalgpalli MMil pakutakse kõigile ühte ja sama programmi. Suveolümpia on seega justkui moodne Netflix, kus on mõistagi olemas populaarsemad saated ja filmid, aga igal kasutajal on see ikkagi oma nägu. Jalgpalli suurvõistlus on aga vana hea lineaarne televisioon: üle kogu maailma vaatavad kõik ühel ajal ühte asja. Kõigi jaoks kulmineerub turniir ühel ajal, samal ajal kui olümpiamängudel võib kõrghetk saabuda juba täiesti mängude alguses, nagu tänavu Eestiga ka juhtus.

Ei ole juhus, et nii jalgpalli MM kui suveolümpiamängud toimuvad võrdlemisi pika tsükliga. Just see, et need võistlused on niivõrd harva, lisab neile tohutult väärtust ja prestiiži. Maailmameistri tiitel jalgpallis on au, mille pälvides saab seda staatust ka tükk aega nautida, mitte alustada kuu aega hiljem uut teekonda tiitli kaitsmiseks. Kui MM toimuks iga kahe aasta tagant, oleks meil alates 2000. aastast praeguseni 11 maailmameistrit!