KOROONAKISMA: Kuno Tehva õiendab vutiliiduga, dokumendid paljastavad tõe 

Nõmme Kaljut puudutab alaliidu otsus nii palju, et nende U21 meeskond mängib Esiliiga B tasemel. Tehva kirjutas teate peale, et mängud jätkuvad ka kolmandal liigatasemel, Facebooki postituse, kus kõik esitletud mõtted siiski faktidele ei tugine.

Tehva väitel otsustati „mõni aeg tagasi“, et UEFA Konverentsiliiga alagruppi pääsenud FC Flora tõttu Premium liiga kalender ümber mängida. Lisaks sai Kalju presidendi sõnul klubi eelmisel nädalal Soccernet.ee portaalist teada, et Esiliiga ja madalamad liigad kuulutatakse lõppenuks ning alles täna saabus neile kiri, et homme on vaja edasi mängida. Veel häirib teda see, et jalgpalliliit tahab terviseameti reeglitest mööda hiilida.

Reaalsuses on Õhtulehe käsutuses dokumendid, mis teatavad, et Nõmme Kaljule ja teistele Premium liiga klubidele teatati juba aasta alguses, kui koroonakriisi tõttu esialgne kalender ümber tehti, et mõne Eesti klubi euroedu korral süsteem muutub.

Teiseks teatas Tehva, et alles saadi kiri, mis ütleb, et Esiliiga B läheb siiski edasi - kui Kalju duubelmeeskonnal on mäng juba laupäeval. Tegelikult sai Kalju tegevjuht Ehte Eamets kõne neljapäeva pärastlõunal ja kiri järgnes sellele kell 17.07. Jalgpalliliidu arendusjuhi Mihkel Uibolehe sõnul ei lähe nad terviseameti ega riigi kehtestatud piirangutest mööda, vaid tegutsevad reeglitepäraselt.

Tehva selgitas Õhtulehele enda postitust: ei tasu segi ajada teda isiklikult ja Kaljut. Klubijuht tõdes, et ta ei ole igapäevaselt meeskonna tüüri juures, selleks on omad inimesed, ja temani jõuavadki asjad sageli natuke hiljem. „Mina lugesin Soccernetist, jah. Pole vaja üldse kriitikat või faktivigu otsida. Ma panin selle enda seinale huumoriga pooleks. Meil ei ole [alaliiduga] mingit tüli, vaid ma tahaksin lihtsalt natuke pädevamat asjaajamist,“ selgitas ta.

Tehva lisas, et Kalju sai teisipäevasel individuaalvestlusel jalgpalliliiduga teada, et Esiliiga B edasi ei lähe ja kõik jääb nii nagu on. „Eilne päevane telefonikõne polnud ametlik info, vaid suunis, et tõenäoliselt liiga jätkub. Ma ei tea, et kas kell viis õhtul meie tegevjuht seda e-kirja üldse nägi, sest ta on praegu Londonis. Minuni jõudis see täna, kui treenerid mulle helistasid. Kui soovitakse teha uus plaanimuudatus, siis me aktsepteerime seda. Aktsepteerime seda ka praegu, aga andke rohkem aega kui päev või poolteist. See ei muuda asja, et see kiri tuli eile kell viis õhtul või täna.“