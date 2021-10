OTSEBLOGI | Kas Anett Kontaveit jõuab aasta kuuendasse finaali? 

Petersoni mõlemad vanemad on pärit Eestist. Tema isa on 80. aastatel Eesti tenniseparemikku kuulunud Mart Peterson. 1990. aastal kolisid Petersonid Rootsi ning viis aastat hiljem sündis Stockholmis Rebecca.

Sõbrannad Kontaveit ja Peterson on tenniseplatsil maid jaganud kaks korda: aastal 2019 võitis Kontaveit Fed Cupi raames 6 : 4, 6 : 4 ja aastal 2011 Stockholmis ITF-i turniiril olid tema võidunumbrid 6 : 4, 7 : 6 (5).

Eestlanna jaoks on panused Rumeenias märksa suuremad kui Transilvaania Openi võit. Nimelt lunastab ta turniirivõidu korral koha WTA aastalõputurniiril, kuhu pääsevad kalendriaasta kaheksa paremat. Tõsi, Kontaveit kerkiks triumfiga Transilvaania Openil vastavas edetabelis üheksandaks, ent maailma esireket Ashleigh Barty on teatanud, et tema niipea kodusest (ja rangete karantiininõuetega) Austraaliast ei lahku.