EMil kokku kukkunud Eriksen ei tohi sel hooajal Itaalias jalgpalli mängida 

„Itaalia meditsiiniasutused keelasid tal sel hooajal sporti teha,“ teatas Inter neljapäeval. „Kuigi tema praegune seisund ei vasta Itaalia nõuetele, siis on võimalik, et ta saab mõnes teises riigis aktiivselt sportimist jätkata.“

Niisiis on küsimus pigem selles, et Eriksenile paigaldati südamestimulaator, mitte niivõrd tema hetkevormis ja tervises. BBC vahendab, et Inter lubab taanlasel klubist lahkuda.