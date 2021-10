Neuville Hyundai hübriidmasinast: see polegi nii halb! 

Neuville oli üks kolmest Hyundai piloodist, kes osales järgmise aasta autoga Põhja-Itaalias kolmepäevasel testrallil. See polnud võidusõit, vaid Hyundai imiteeris võimalikult täpselt MM-ralli tingimusi (hoolduspausid, kindlad rehvivahetusalad, ülesõidud elektrimootori jõul jne). Ott Tänak kihutas kolmapäeval, Dani Sordo neljapäeval ja Neuville reedel.

Samal teemal WRC Tänak osales Hyundai salarallil Belglane vuras kõige rohkem, kokku 698 kilomeetrit (144 kilomeetri jagu katseid ja 554 kilomeetrit ülesõite, millest 7,7 km tuli läbida vaid elektri jõul). Viperustest polnud pääsu, kuid laias laastus kulges päev Neuville'i sõnul sujuvalt.

„Meil oli hommikul probleeme rooliga ja ma ei saanud autot taaskäivitada, sest nupud ei töötanud. Aga kui selle korda tegime, siis jätkasime. Korra sai meil kütus otsa, aga muus osas möödus pärastlõuna sujuvalt. Viimase viie katse jooksul pidin hübriidsüsteemi korra lähtestama, aga see oli kiire taaskäivitus ja sõitsime taas,“ vahendab Neuville'i sõnu Autosport.

Päev oli pikk, aga Neuville'ile meeldis, et ta sai autot proovida kolmel erineval kiiruskatsel. „Kui sõidad päev otsa samal teel, siis on keeruline head tunnet leida,“ märkis ta.

Üks hübriidmasina omadustest on see, et sõitjad saavad sisepõlemismootorile lisada hübriidjõudu ja viia võimsus lühikeseks ajaks 500 hobujõuni. Seejärel tuleb pidurdades akud täis laadida ning siis saab taas lisahobujõude rakendada.

Neuville on üks neist, kes on uusi regulatsioone kritiseerinud. Täpsemalt on talle ette jäänud otsused vähendada aerodünaamikat, eemaldada keskdiferentsiaal ja vähendada vedrustuse maksimaalset liikumist. Neis asjus pole ta meel muutunud, kuid hübriidelement on tema hinnangul huvitav ning talle meeldib ka uus tugevam šassii.

„Auto ei olegi nii halb. Šassii on igatahes arenenud. Kõik praeguse šassii mured pole lahendatud ja on ilmnenud ka mõned uued probleemid, ent meie põhilistele soovidele tuldi vastu. Minu arvates on sel šassiil potentsiaali,“ ütles Neuville.