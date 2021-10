Legionile kolm löönud Anier: Klavan ütles, et tahab sünnipäevaks kübaratrikki. Sai oma kingi! 

Möödunud vooru järel löödi Eesti meistriliiga kaheks, sest edaspidi madistavad omavahel kuus parimat ja neli viimast meeskonda. Ülemise tabelipoole avalahingus võõrustas Paide linnameeskond Legionit ja teenis juba avaminutitel 11 meetri karistuslöögi, kui vanameister Aleksandr Dmitrijev tõmbas maha Sander Sinilaidi.

Henri Anieri esimese soorituse tõrjus Ivans Baturins, kuid kohtunik Martti Pukk määras korduslöögi, sest Legioni mehed liikusid liiga vara karistusalasse. Teisel katsel koondise ründaja enam ei eksinud. Sama mees pääses 32. minutil Baturinsiga silmitsi, lõi päeva teise värava ja puhkama mindi seisult 2 : 0

Legioni peatreener Deniss Belov tunnistas, et korduspenalti määramine lõi meeskonnal jalad alt. „Puudu jäi täna sellest, et kui meile lüüakse värava teisest penaltist. Tegelikult esimese penalti väravavaht tõrjus. Ma ei tea, mis põhjusel ta sai teist korda lüüa. See tapab meeskonda vaimselt, eks peame meeskonnaga psühholoogiliselt töötama,“ lausus ta soccernet.ee ülekandes.

56. minutil sai Anier kirja kübaratriki, kui Baturins pudistas palli värava ette ja ründaja toksas selle võrku. Viis minutit hiljem leidis Anier sööduga Sander Sinilaidi, kes viis tiimi ette juba 4 : 0. Selle seisuga ka kohtumine päädis.

Päevasangar Anier tunnistas, et meeskond on viimastes voorudes näidanud väga ilusat vutti. „Mäng sujus, pidanuks läbi hooaja sellist mängu näitama, aga tulid apsakad sisse. Eks me neist õpime,” rääkis ta.

Mees pühendas kübaratriki Ragnar Klavanile, kes sai täna 36aastaseks. "Loodetavasti ta on lisaks tordi meile riietusruumi veel midagi hea süüa toonud. Taga ka null, nagu me tahtsime. Kui eile küsisin, siis ta ütles, et kui löön kolm, siis see on hea sünnipäevakink. Sai oma sünnipäevakingi!” ütles Anier muiates.

Belov nentis, et ootas hoopis teistsuguse ilmega kohtumist. „Võib-olla oleksin pidanud meeskonna ette valmistama palju võimsamaks mänguks. Nagu valmistume näiteks Kuressaare vastu. Arvasime, et siin tuleb jalgpall – kiire, tehniline, söödud ja kiirendused. Siin sellist asja polnud täna,“ ütles Belov, kelle sõnul polnud kaotuses süüdi mängijaid, vaid tema.