Kas Hyundai ehitab lõpuks ometi vastupidava ralliauto? Adamo: uue masina puhul on peamine töökindlus 

„Praegu me ei aja taga auto võimsust, sest see oleks aja raiskamine,“ lausus Hyundai tiimipealik Andrea Adamo.

2014. aastal MM-sarja naasnud Hyundai on järjepidevalt olnud hädas masinate töökindlusega ja suuresti on selle nahka läinud ka kaks viimast hooaega. Meeskonna juht Andrea Adamo on enda sõnul vigadest õppinud ja uuest aastast rajale tulevate hübriidajamitega masinate puhul on peamine vastupidavus.