Vaktsiinivastase leegionäri koju saatnud Kalev seljatas Rapla 

Kalevi peatreener Kalle Klandorfi sõnul on nad sellel hooajal pidanud kaks head mängu. „Esimene tuli Valmieraga (6. oktoobril – E. K.) ja nüüd Rapla vastu. Täna oli põhiline see, et täitsime mänguplaani ja mehed kuulasid ettevalmistust. Läks täkkesse," rääkis ta Delfi ülekandes.