VALUS: kümnelt meetrilt seljaga skooritud värav kukutas Pärnu Vapruse esiliigasse 

1 : 2 kaotanud Vaprus oli jätkuvalt Tammekast maas nelja silmaga ja pidi lootma, et tartlased koperdavad õhtuses mängus Kuressaare vastu. „Meie võimalused on vaid teoreetilised. Peame lähtuma sellest, et meil on veel kõik võimalik. Me ei saa pead norgu lasta. Peame võtma viimasest kahest mängust täieliku maksimumi ja lootma, et õnn pöördub ka meie õuele,“ lootis Kõrre.