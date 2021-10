Tuuli Tomingas jättis müstilise vigastuse tõttu Balti meistrivõistlused vahele 

Tuuli Tominga ümber ehitatud TT tiim kirjeldas kodulehel juhtunut. „Pärast edukat Eesti murdmaajooksu karikavõistluse starti oktoobri alguses, kutsus kergejõustikuliit Tuulit esindama Eestit koondise koosseisus Balti murdmaa meistrivõistlustele, mis pidid aset leidma 30.10 Leedus, Palangal. Vaatasime oma tiheda plaani üle ja selgus, et kuupäev sobiks suurepäraselt väikeseks vahepeatuseks, enne ees seisvat lumelaagrit,“ kirjutasid nad.

„Niisiis saigi asjad kokku pakitud ja keerasime neljapäeval bussi nina Leedu suunda. Kuid juba sellel hetkel olime laupäevases stardis kõhklevad. Nimelt hakkas kolmapäeval, üleöö, ootamatult, ilma mingisuguse põhjuseta Tuuli pöid joostes ja kõndides tugevalt valu tegema. Selles lootuses, et mis kiirelt tulnud, läheb kiirelt üle, sai Leetu sõit siiski ette võetud. Laupäeva hommikuks polnud kahjuks valu pöias järgi andnud ja koondise kogunemisel pidi pisarsilmis tõsiasja tõdema, et tulevast talve silmas pidades on mõistlik mitte startida.