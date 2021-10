FC Barcelona superstaar sõidutati kiirabiga mängult otse haiglasse 

Suvel Manchester Cityst Barcelonasse siirdunud Agüero kuulus esimest korda Barca algkoosseisu, kuid mäng sai tema jaoks läbi juba esimese poolaja lõpus. Argentiinlane hakkas ühel hetkel rinnust kinni hoidma, heitis väljakule pikali ning platsile tõtanud meedikud askeldasid tema juures päris pikalt. Platsilt lahkus Agüero siiski omal jalal, kuid toimetati kohe kiirabiga haiglasse. Barcelona teatas hiljem, et Agüero oli tundnud rinnus ebamugavust ning haiglas tehti talle südameuuringud.

11 mänguga 16 punkti kogunud Barcelona on liigatabelis üheksandal kohal. Liiderkolmikul, kuhu kuuluvad Madridi Real, Sevilla ja Real Sociedad, on koos kaheksa punkti rohkem. Alaves on kümne punktiga 16. kohal.