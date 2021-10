Kontaveidi tänane finaalivastane: mängin kodus ja kogu riik on minu selja taga 

Kontaveit ja Halep on varem kohtunud kolmel korral ja kõik senised matšid on võitnud rumeenlanna. Tänavune hooaeg on Halepi jaoks kulgenud aga väga keeruliselt, kui vigastuse tõttu pidi ta loobuma nii French Openist, Wimbledonist kui ka Tokyo olümpiaturniirist.

Ent Cluj-Napocas on 30aastane Halep näidanud taas väga heal tasemel tennist ning poolfinaalis saavutatud 6 : 0, 6 : 1 võit Marta Kostjuki (WTA 55.) üle tähendas seda, et ta jõudis tänavu esimest korda WTA turniiri finaali.

Anett Kontaveit on rõhutanud, et tema viimase aja edu võtmeks on suuresti olnud see, et ta naudib mängimist ja väljakul olemist ning sama märkis ka Halep.

„Katsun anda endast parima, proovin olla agressiivne ja lihtsalt nautida. Kui ma sisemiselt naeratan, siis on ka väliselt asjad paremini,“ lausus rumeenlanna. „Kui mängin kodus, on kogu riik minu taga, nii et see annab mulle ekstramotivatsiooni. Tänu sellele tunnen end väljakul kindlalt ja tugevalt ja tahan näidata oma parimat tennist.

Olen varem võitnud kaks turniiri Bukarestis ja loodetavasti võidan nüüd kolmanda kodumaise turniiri, aga kui ei võida, on see [finaalipääs] ikkagi hea tulemus ning ning on tore olla kodus.“