Tallinlannast olümpiahõbe abiellus salaja 

27aastane Zabijako on jäänud siiski armastatud alaga seotuks ning ta teeb koos Alla Pugatšova näitlejast lapselapse Nikita Presnjakoviga kaasa Venemaa telesõus „Jääaeg“. Sel puhul andis Zabijako intervjuu kohalikule meediaväljaandele wday.ru, kus mainis ka seda, et on oma elukaaslase Danil Grinkiniga leivad ühte kappi pannud.

Pärast sportlaskarjääri lõppu on Zabijako asunud ka ise filmikunsti õppima ning ta tunnistas, et Grinkin on talle selles osas heaks mentoriks. Ent miks ikkagi otsustas Zabijako tipptasemel iluuisutamisega lõpparve teha, selmet endale uus paariline leida?

„Ma tean väga hästi, mida paarilise vahetamine tähendab, kogu see teekond, et koostöö hakkaks toimina. Pealegi olen ma oma 167 sentimeetriga poiste jaoks päris pikk, tavaliselt on paarissõidu tüdrukud kuni 160 cm pikkused,“ selgitas Zabijako, kelle jaoks Enbert oli tema viies paarissõidu partner. „Kuid teine asi on see, et isegi kui ma oleks mõelnud, et võiksin järgmise aasta Pekingi olümpial osaleda, siis uue parteneriga poleks mul jäänud piisavalt aega, et saavutada tase, millega kõrgete kohta nimele kaasa rääkida. Nii et ei olnud mingit mõtet karjääri jätkata.“