ÕPI, RONALDO! Viljakaimatel spordiässadel on kaugelt üle kümne lapse 

Portugali jalgpallikoondise ja Manchester Unitedi supertäht Cristiano Ronaldo ja tema kallim Georgina Rodriguez avaldasid hiljuti, et nende pere on saamas jõudsalt täiendust, kuna Georgina ootab kaksikuid. Ronaldol on varasemast neli last ja nii paisub tema järeltulijate koguarv kuue peale, kuid sporditähtede vastavas arvestuses on mehel arenguruumi veel küllaga.