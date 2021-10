Vormelitalent Aron lõpetas hooaja poodiumil ja läheb testima tipptiimi F3 masinat 

Paul Aron tunnistas, et ootab neid testipäevi. „Olen väga tänulik selle võimaluse eest, et Prema laseb mul testida nende vormel 3 masinat. Eriti pärast Monza nädalavahetust on suurepärane liikuda otse Valenciasse ja järgmisel päeval neid kahte autot võrrelda. F3s on palju uut, näiteks DRS, palju rohkem võimsust ja survejõudu, kuid eeldan, et sellega on äärmiselt lõbus sõita!” ütles ta pressiteate vahendusel.