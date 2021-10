Kaotusseisust välja tulnud Levadia alistas Kalju ja astus sammu tiitli suunas 

Levadial on tabelis 70 punkti, Flora jääb neist maha kuue silmaga. Hooaja lõpuni on veel viis vooru, sealjuures aasta lõpus kohtuvad Flora ja Levadia kahel korral järjest. „Peame korra Florat võitma, sellest piisab, kui teisi alistame,“ sedastas Vassiljev.

Levadia sai valusa hoobi eelmises voorus, kui nad kaotasid üllatuslikult 2 : 3 Viljandi Tulevikule. Beglarišvili tunnistas, et see tiimi rivist välja ei löönud. „Terve meeskond on rahulik, isegi peale seda kui kaotasime Tulevikule. Keegi polnud närviline. Mängime oma mängu, mida näidanud läbi aasta,“ ütles poolkaitsja.