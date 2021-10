Viljar Voog | Äkki valiks hoopis Kontaveidi Lehise asemel aasta naissportlaseks? 

KUMB ON KANGEM? Anett Kontaveit ja Katrina Lehis on mõlemad teinud oivalise aasta.

Eesti spordil on tõsine olümpiafetiš. See tähendab, et keskmiselt iga kahe aasta tagant määrab aasta parima sportlase saatuse OM-resultaat ja tõenäoliselt saab vahepeal Kristjani käte mõni olümpiaalal MM-medali või EM-tiitli võitnud sportlane. Sellest vaatenurgast ei ole Tokyos avaringis langenud Anett Kontaveidil võimalustki seekord parimaks saada. Mis sest, et meie tennise esireketil on tänavu ette näidata juba neli WTA tiitlivõitu!