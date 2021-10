Võtmed on endiselt korraga nii Levadia kui ka Flora käes. Vassiljev: pinge on privileeg! 

Vooru keskne kohtumine jäeti sedapuhku nädalavahetuse viimaseks, kui Nõmme Kalju võõrustas pühapäeval Lillekülas Sportland Arenal FCI Levadiat. Kuivõrd äsja oli FC Flora teeninud Narvas Rauno Sappineni väravatest Transi üle 2 : 0 võiduga kolm punkti, siis ei saanud Levadia jalga sirgeks lasta ja pidi jätkama võitude lainel. Endiselt on nii, et kui emb-kumb võidab kõik järelejäänud viis kohtumist, siis tähendab see ka meistritiitlit. Ja kaks omavahelist mängu ootavad meid sümboolselt ees kahes viimases voorus. Tõsi, Levadial on väike puhver sees ja nad võivad ühe omavahelise praeguse seisuga ka kaotada – juhul kui nad saavad teises vähemalt viigi kätte.