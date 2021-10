Suure eesmärgi täitnud Kontaveit: ma ei uskunud, et selline asi on võimalik 

„Esikümnesse pääs oli eesmärk alates ajast, kui jõudsin [maailma edetabelis] saja sisse. Tennist mängima hakates ma ei uskunud, et selline asi on võimalik ja ma ei osanud nii suurelt unistada. Kuid jõudsin 20 hulka, siis oli see konkreetne eesmärk. Olen terve karjääri selle poole püüelnud,“ rääkis Kontaveit finaali järel pressikonverentsil.