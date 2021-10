Suure eesmärgi täitnud Kontaveit: olen terve karjääri selle poole püüelnud 

Pressikonverentsil ütles Kontaveit, et tennisemängijate teekonnad esikümnesse on erinevad. „Kes jõuab kiiirelt ja kellel läheb aega. Olen mänginud aastaid head tennist, ka siis kui olin 14. ja 30. [tabelikoha] vahel. Stabiilset maailma tipus olemine pole halb saavutus, aga muidugi see pole top10. Viimased kümme kuud olid uskumatult edukad ja eriti hea meel on selle üle, et naudin mängimist,“ jätkas ta.

Esikümnesse pääsuga täitis Kontaveit ühe suure sihi. Mis on järgmine eesmärk? „Ma mõtlesin selle peale ühe sõbraga rääkides. Sean need siis, kui see aasta läbi saab. Praegu on kõik nii kiirelt läbi käinud ja pole neid jõudnud läbi mõelda. Kui üks asi on saavutatud, siis tahan rohkemat. Uued sihid tuleb seada, aga teen need hiljem,“ lubas ta.