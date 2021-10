Viimsi kinkis Pärnule Eesti-Läti liiga esimese kaotuse. Veideman: alguses oli bussisõit jalgades, kuid siis ärkasime 

Suurepäraselt hooaega alustanud TalTechil on kirjas viis võitu ja üks kaotus, mis annab Eesti-Läti liigatabelis Ventspilsi ja VEFi järel kolmanda koha. Viimsi on viiest mängust võitnud kolm ja Pärnu kolmest kaks. Rakvere Tarva hooaja algus on väga nutune, sest meeskond on kaotanud kõik kuus matši.