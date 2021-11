Rivo Vesik jätkab koostööd Venemaa ässadega, kuid soovib tulevikus ka Eesti rannavolle maailma tippu aidata 

„Otsustasime, et jätkame Venemaa koondisega koostööd. Järgmise olümpiani jääb vähem kui kolm aastat, mis tähendab, et suur töö ootab ees Pariisis võrdväärse või ehk isegi parema tulemuse tegemiseks,“ ütles viis aastat idanaabrite juures tegutsenud Vesik Venemaa koondisega jätkuvat koostööd kommenteerides.

Ta kinnitas, et elab väga kaasa ka Eesti rannavõrkpalli arengule ning nii palju, kui võimalik, aitab ta alati.

„Tänu siinsete sponsorite toele on meie rannavõrkpalluritel olnud rohkem võimalusi spordi tegemisele pühenduda, mis on parandanud ka nende tulemusi,“ sõnas Vesik ja lisas, et nii korraldati näiteks möödunud suvel Teras Beachi ja Credit24 koostöös rannavõrkpalli turniire.