OSTA RAKITIĆI GOLF ÄRA! Nüüdseks vägeva masinapargi soetanud jalgpallitähe noorepõlveauto vurab juba mitu aastat Eesti teedel 

Šveitsis sündinud ja kasvanud Rakitić oli hiljuti 18aastaseks saanud FC Baseli noor mängumees, kui kõnealuse auto 2006. aasta juunis omandas. Et esmane juhiluba on Šveitsis võimalik saada 17aastaselt, siis võib eeldada, et teatud roolimise kogemus vutimehel all juba oli, kuid samas ikkagi, mine tea – tegemist võib olla ka tema päris esimese isikliku autoga.